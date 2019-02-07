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Мутко рассказал о своём конфликте с МОК 

RT на русском + ещё 7 9 часов назад
Бывший министр спорта России Виталий Мутко, которому в 2017 году пожизненно запретили посещать Олимпийские Игры, прокомментировал свою судебную тяжбу с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения. А в конце я оказался один наказан, выходит так. И всё это, опираясь на показания фактически одного человека», — заявил чиновник в интервью телеканалу «360», намекнув на информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
По словам Мутко, недавно в деле о допинге в российском спорте появились новые показания Родченкова, в которых идёт речь о причастности к допинговому скандалу не только бывшего министра спорта, а и других высокопоставленных чиновников.
«В связи с появлением новых обстоятельств и фактов мы дали ответ. Где-то до конца февраля — середины марта они попросили время, чтобы рассмотреть наш ответ. После этого будет назначено слушание дела, арбитры уже назначены», — рассказал Мутко.
Ранее сообщалось, что Ольга Голодец сменила Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019
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Футбол , Видео , Григорий Родченков , Ольга Голодец , Виталий Мутко , Всемирное антидопинговое агентство
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