Азмун прибыл в расположение «Зенита» 

Новичок "Зенита" Сердар Азмун присоединился к команде из Санкт-Петербурга на сборе в Испании, передает "Советский спорт".
В зимнее трансферное окно 24-летний форвард стал игроком "Зенита", перейдя туда из казанского "Рубина".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 14 матчей в составе "Рубина", в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.
"Зенит" с 34 очками лидирует в чемпионате России.
12 февраля "Зенит" сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче". Игра состоится в Стамбуле на стадионе "Улкер — Шюкрю Сараджоглу" и начнется в 20:55 мск.
«Зенит-ТВ»: Сердар Азмун прибыл в расположение команды 👌 pic.twitter.com/OlIX8ZVCMu— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 февраля 2019 г.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров, который введен в Российской премьер-лиге (РПЛ).