Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Азмун прибыл в расположение «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 32 9 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Новичок "Зенита" Сердар Азмун присоединился к команде из Санкт-Петербурга на сборе в Испании, передает "Советский спорт".
В зимнее трансферное окно 24-летний форвард стал игроком "Зенита", перейдя туда из казанского "Рубина".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 14 матчей в составе "Рубина", в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.
"Зенит" с 34 очками лидирует в чемпионате России.
12 февраля "Зенит" сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче". Игра состоится в Стамбуле на стадионе "Улкер — Шюкрю Сараджоглу" и начнется в 20:55 мск.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров, который введен в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru: последние новости
"Ростов" объявил о переходе экс-защитника "Зенита" Чернова У матери Криштиану Роналду диагностировали рак Эксперт рассказал о деталях падения самолета Салы
Футбол , Сергей Семак , Зенит , ФК "Рубин" , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение