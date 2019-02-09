Азмун прибыл в расположение «Зенита»

В зимнее трансферное окно 24-летний форвард стал игроком "Зенита", перейдя туда из казанского "Рубина"

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Азмун провел 14 матчей в составе "Рубина", в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

"Зенит" с 34 очками лидирует в чемпионате России.

«Зенит-ТВ»: Сердар Азмун прибыл в расположение команды 👌 pic.twitter.com/OlIX8ZVCMu— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 февраля 2019 г. 12 февраля "Зенит" сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче". Игра состоится в Стамбуле на стадионе "Улкер — Шюкрю Сараджоглу" и начнется в 20:55 мск.