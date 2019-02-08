Полиция подтвердила обнаружение тела футболиста Салы на дне Ла-Манша

Британские криминалисты подтвердили информацию о том, что извлеченное накануне тело из затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета принадлежит футболисту Эмилиано Сале. Ранее следователи отказывались называть, кому именно принадлежит извлеченное тело.

"Тело, доставленное сегодня в порт Портленда было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы", — приводит официальное сообщение ТАСС.

Напомним, что самолет, летевший из французского Нанта в валлийский Кардифф, с двумя людьми на борту — самим аргентинским нападающим и пилотом, пропал с радаров вечером 21 января. Позже в результате поисковой операции воздушное судно было обнаружено на дне пролива на глубине 67 метров.