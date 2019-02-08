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У матери Роналду вновь диагностировали рак 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, впервые публично рассказала о том, что у нее вновь диагностировали рак, сообщает The Sun со ссылкой на португальское телевидение.
Первый страшный диагноз — рак груди — был поставлен женщине еще в 2007 году. Вскоре врачи удалили опухоль, а Авейру затем прошла курс химиотерапии. Роналду, в свою очередь, пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором его мать проходила лечение и реабилитацию.
"У меня была еще одна операция на груди в Мадриде. Я уже вновь прошла курс химиотерапии, и теперь я борюсь за свою жизнь", — рассказала женщина.
При этом она отказалась говорить, когда именно была сделана вторая операция. В разговоре с журналистами Авейру лишь подчеркнула, что до недавнего времени об этом никто не знал.
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