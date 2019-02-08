У матери Роналду вновь диагностировали рак

Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду , впервые публично рассказала о том, что у нее вновь диагностировали рак, сообщает The Sun со ссылкой на португальское телевидение.

Первый страшный диагноз — рак груди — был поставлен женщине еще в 2007 году. Вскоре врачи удалили опухоль, а Авейру затем прошла курс химиотерапии. Роналду, в свою очередь, пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталю, в котором его мать проходила лечение и реабилитацию.

"У меня была еще одна операция на груди в Мадриде. Я уже вновь прошла курс химиотерапии, и теперь я борюсь за свою жизнь", — рассказала женщина.

При этом она отказалась говорить, когда именно была сделана вторая операция. В разговоре с журналистами Авейру лишь подчеркнула, что до недавнего времени об этом никто не знал.