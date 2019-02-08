Полет не нормальный

Две недели самолет, на котором летел футболист Эмилиано Сала, пролежал на дне Ла-Манша. Его не смогли найти с первого раза, к поискам пришлось подключать водолазов, они и обнаружили воздушное судно. И извлекли из него тело. В самолете было два человека, один из них — сам Сала, в этот период ставший символом веры уже не в футбольное, а человеческое чудо. Труп подняли на поверхность и сейчас изучают. Второго тела нет. И все это заставляет лелеять безумную надежду на то, что футболист выжил. Хотя шансов практически нет.

Не молодой, не ранний

Похоже, Piper PA-46 Malibu начало трясти еще до взлета. Во всяком случае на это намекал Сала, когда отправлял другу одно из последних сообщений. Футболиста и самого должно было потряхивать: от страха перед полетом и от волнения от грядущей новой жизни — в Уэльсе.

Аргентинец поздно раскрылся. Он оказался во Франции уже в 19 — нападающего купил «Бордо», но новому клубу он так и не понадобился. До 24 лет он мотался по арендам, посмотрел страну и поиграл за малоизвестные команды вроде «Орлеана» или «Ньора». После более-менее успешного периода в «Кане», когда Сала, выходя в основном со скамейки, забил пять мячей в 13 матчах чемпионата, форварда купил «Нант». Аж за полтора миллиона евро.

И удивительно: они нашли друг друга. Высокий игрок оказался довольно пластичным, ноги у него работали как надо, и голы пошли, в общем-то, стабильно. В двух сезонах подряд он забил за «Нант» 12 мячей в Лиге 1, а в текущем розыгрыше на его счету были все те же 12 мячей, только наколотил он их за первую половину сезона.

Весь январь 2019-го Салу «пас» «Кардифф» — одна из худших команд Английской премьер-лиги по всем показателям. Аргентинец должен был улучшить один из них — реализацию голевых моментов. По исследованию «Би-Би-Си» , лишь 10,7 процента ударов в исполнении игроков валлийцев достигали цели — это пятый результат в лиге с конца. Сала же в этом сезоне был особенно хорош в штрафной — забивал на любой вкус: и ногой, и головой, и с пенальти.

«Кардифф» заплатил за Салу 15 миллионов фунтов и поставил гордый штамп: рекорд клуба. Аргентинец прилетел в Уэльс, подписал контракт, улыбался на камеру и обещал оправдать ожидания — он ведь самый дорогой футболист в истории клуба. Надо было слетать обратно в Нант, чтобы со всеми попрощаться, напоследок пройтись по спокойным улицам и разобраться с делами. И полетел.

Туда и обратно

Валлийский клуб предлагал Эмилиано купить обратный билет, но футболист отказался: агент помог ему арендовать частный самолет и нашел пилота — Дэвида Айбботсона. Агента зовут Марк Маккей, и он не представлял интересы Салы, а лишь помогал «Нанту» в переговорах с «Кардиффом». Его отец, Уилли — крупный футбольный делец, он работал со многими футболистами и клубами и, в частности, организовывал для них перелеты. В короткий промежуток времени Сале нужно было попасть из небольшого Нанта в небольшой же Кардифф — и Уилли Маккей оказал ему услугу.

Айбботсон прибыл в Нант на Piper PA-46 Malibu в субботу, 19 января. Полет в Кардифф был назначен на вечер 21-го. Сала прогулялся по городу, пообщался с друзьями, разгреб вещи и решил вопрос с арендой дома. Все шло по плану, футболист оказался в аэропорту, где его ждал маленький одномоторный самолет. Сала увидел его, немного помялся, а когда сел, его накрыл испуг. «Я в самолете, и мне кажется, он сейчас развалится», — записал голосовое Сала. Около 20:30 по московскому времени в понедельник, 21 января, Piper PA-46 Malibu пропал с радаров.

Поиски на поверхности начались почти сразу же, но толку от них не было. Полиция сначала дала четыре варианта, лишь один из которых предусматривал смерть Салы и пилота Айбботсона — нужно было успокоить семьи и болельщиков, подарить им надежду на спасение пропавших. Параллельно с этим в Нанте и Кардиффе на улицы вышли люди: они несли фотографии Салы, футболки и цветы.

В Нанте относились к аргентинцу с особым трепетом и уважением. Фанаты ценили его желание бороться до конца и умение забивать из любых положений. Во время первого после пропажи игрока матча болельщики устроили перформанс в его честь, а в сети начали вспоминать, каким человеком был Эмилиано. Писали о его увлечении фэншуем и желании пожить в Африке после окончания карьеры. О том, что Сала, один самых эффективных нападающих начала сезона-2018/2019, мог летом оказаться в Турции, хотя сам всегда мечтал оказаться в Англии.

24 января полиция перестала искать самолет, на борту которого находился Сала. Шансы на то, что он выжил, оценивались как крайне низкие. Обломков нигде не было видно, температура воды в Ла-Манше в январе — около трех градусов, в такой ни один человек не протянет долго. Необитаемых островов в Ла-Манше нет, пираты не плавают. Если бы его подобрал какой-нибудь грузовой корабль, все бы об этом узнали чуть ли не сразу. Но вестей не было.

Печальные совпадения

Семья Салы, к которой он был сильно привязан, сдаваться не собиралась. Увидеть сына живым его родители уже не рассчитывали, но для них было важно получить его тело. В их поддержку выступили болельщики, сочувствующие и коллеги-футболисты. На краудфандинговой платформе был объявлен сбор средств, и необходимые 330 тысяч евро нашлись очень быстро. 3 февраля водолазы начали подводную операцию и совсем скоро обнаружили самолет на дне. Внутри — тело. Одно.

В ночь на 7 февраля труп удалось вытащить из-под обломков, проходит процесс опознания. Второго тела спасатели в кабине на разглядели, в данный момент они решают, как быть с самим самолетом. Операции мешают сильные подводные течения, да и погода над Ла-Маншем не позволяет поисковикам нормально работать. Но они обещают: в ближайшее время процесс продолжится, а через месяц будет выпущен подробный отчет. Тогда мы точно узнаем, что произошло с Piper PA-46 Malibu во время полета.

Пока же все ждут, когда найдут Салу или хотя бы его тело. Родители ждут, чтобы его похоронить. «Кардифф» ждет, чтобы решить вопрос с выплатой денег за трансфер аргентинца. Все документы были оформлены, и в последние дни форвард формально считался игроком валлийского клуба. Трагедия не отменяет того факта, что «Нант» должен получить свои деньги, хоть и говорить о деньгах в этой ситуации как-то неловко.

В такой истории кажется, что все события вели к трагичному концу, и выдерни из цепи хоть одно звено — все могло бы пойти по-другому. Согласись Сала лететь рейсом, который предлагал «Кардифф», и мы бы наверняка уже считали его голы в синей майке за валлийский клуб. Может ему вообще стоило переехать в Турцию в начале сезона. А еще в январе на него претендовали китайцы, обещали кучу денег — их бы хватило до конца жизни. И переехал бы Сала в Африку, как и хотел.

А он всегда хотел играть в Англии. Но мечты не всегда сбываются.

Наверняка про Эмилиано Салу снимут кино. Документальное или художественное — не суть, важнее — какая у ленты будет концовка. Да, самолет, перевозивший аргентинца, уже нашли на дне Ла-Манша, и пролежал он там две недели. Но под обломками водолазы разглядели только одно тело, пока неопознанное, и подняли на поверхность вопросы. Кто это? Пилот или футболист? Где второе тело? И это тот случай, когда вопросы дают призрачную, почти невесомую надежду на то, что в конце фильма появится сам Эмилиано Сала и скажет что-нибудь в духе: «Да уж, бывало и такое».