Британские фанаты высмеяли гибель футболиста Салы

Британский футбольный клуб «Саутгемптон» вычислил двух фанатов, которые во время матча издевались над клубом «Кардифф Сити» в связи с гибелью их нападающего Эмилиано Салы.

Два поклонника «Саутгемптона» (прозвище команды — «святые») изображали жестами полет самолета во время матча их клуба с «Кардиффом». После игры с ними провела разговор полиция Хэмпшира, сообщает Би-би-си.

Клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что считает поведение фанатов неподобающим. Отмечается, что они были задержаны полицией.

«Клуб будет продолжать работать с полицией Хэмпшира, чтобы выявлять лиц, которые неприлично ведут себя в отношении фанатом «Кардиффа», — отметили в клубе.

Перед матчем была объявлена минута молчания.

В январе самолет, на котором летел футболист валлийского клуба «Кардифф», потерпел крушение над Ла-Маншем. Обломки были обнаружены на дне пролива в понедельник, тело футболиста извлекли в пятницу.