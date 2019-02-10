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Британские фанаты высмеяли гибель футболиста Салы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 10 часов назад
Британский футбольный клуб «Саутгемптон» вычислил двух фанатов, которые во время матча издевались над клубом «Кардифф Сити» в связи с гибелью их нападающего Эмилиано Салы.
Эксперт: «Пилот Салы не до конца потерял управление над самолетом в момент падения»
Два поклонника «Саутгемптона» (прозвище команды — «святые») изображали жестами полет самолета во время матча их клуба с «Кардиффом». После игры с ними провела разговор полиция Хэмпшира, сообщает Би-би-си.
Клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что считает поведение фанатов неподобающим. Отмечается, что они были задержаны полицией.
«Клуб будет продолжать работать с полицией Хэмпшира, чтобы выявлять лиц, которые неприлично ведут себя в отношении фанатом «Кардиффа», — отметили в клубе.
Перед матчем была объявлена минута молчания.
В январе самолет, на котором летел футболист валлийского клуба «Кардифф», потерпел крушение над Ла-Маншем. Обломки были обнаружены на дне пролива в понедельник, тело футболиста извлекли в пятницу.
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