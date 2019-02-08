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Футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с вратарем Джанаевым 

ТАСС + ещё 16 8 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Казанский футбольный клуб "Рубин" расторг контракт с вратарем Сосланом Джанаевым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение 31-летнего футболиста с казанской командой было рассчитано до лета 2020 года. В начале сезона Джанаев провел за клуб четыре матча, но в конце августа травмировал плечо и выбыл из строя до конца 2018 года. В январе СМИ сообщали, что казанцы могут пойти на расторжение контракта с Джанаевым из-за его высокой зарплаты.
Джанаев является воспитанником футбольной школы ЦСКА, выступает на взрослом уровне с 2005 года. В активе россиянина два серебра чемпионатов России — в составе московского "Спартака" (2009) и "Ростова" (2015/16). Также вратарь провел один матч за сборную России.
"Рубин" приобрел Джанаева летом 2017 года вместе с защитниками Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. В составе клуба голкипер провел 23 матча, в восьми из них он отыграл на ноль.
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Футбол , Сослан Джанаев , Федор Кудряшов , Владимир Гранат , Спартак , ФК "Рубин"
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