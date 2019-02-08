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«Ливерпуль» отчитался о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона 

РИА Новости + ещё 5 8 февраля 2019
Фото: © AFP 2019 / PAUL ELLIS
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" зафиксировал рекордную доналоговую прибыль в размере 125 миллионов фунтов (162 миллиона долларов) по итогам прошлого сезона, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, по итогам финансового года, который завершился 31 мая 2018-го, прибыль клуба до вычета налогов выросла более чем на 300% и превысила показатель "Лестера" в сезоне-2016/17 (92,5 миллиона фунтов).
В сезоне-2017/18 мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов и продали "Барселоне" полузащитника Филиппе Корутиньо. Сумма трансфера бразильского хавбека, по данным СМИ, составила 105 миллионов фунтов и может вырасти до 142 миллионов.
Выручка "Ливерпуля" за отчетный период увеличилась до 455 миллионов фунтов.
После 25 матчей "красные" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям "Манчестер Сити", который провел на одну игру больше.
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