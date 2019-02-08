«Ливерпуль» отчитался о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" зафиксировал рекордную доналоговую прибыль в размере 125 миллионов фунтов (162 миллиона долларов) по итогам прошлого сезона, сообщается на официальном сайте команды.

Как отмечается в сообщении, по итогам финансового года, который завершился 31 мая 2018-го, прибыль клуба до вычета налогов выросла более чем на 300% и превысила показатель "Лестера" в сезоне-2016/17 (92,5 миллиона фунтов).

В сезоне-2017/18 мерсисайдцы вышли в финал Лиги чемпионов и продали "Барселоне" полузащитника Филиппе Корутиньо. Сумма трансфера бразильского хавбека, по данным СМИ, составила 105 миллионов фунтов и может вырасти до 142 миллионов.

Выручка "Ливерпуля" за отчетный период увеличилась до 455 миллионов фунтов.

После 25 матчей "красные" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям "Манчестер Сити", который провел на одну игру больше.