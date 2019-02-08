Французский эксперт высоко оценил игру Головина

Футбольный эксперт Паскаль Дюпра считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся на уровень, который он показывал на чемпионате мира 2018 года в России, передает "Советский спорт"

"Сейчас мы видим возвращение Головина к уровню, который он показывал на чемпионате мира и который так мне понравился. У него есть определённые особенности, присущие классным игрокам", — приводит слова эксперта сайт Foot-Sur7.fr.

Дюпра отметил, что хавбек является одним из тех футболистов в первенстве страны, за чьей игрой ему приятно наблюдать.

Ранее сообщалось, что Головин был признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции.