Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французский эксперт высоко оценил игру Головина 

Газета.Ru 8 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Футбольный эксперт Паскаль Дюпра считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся на уровень, который он показывал на чемпионате мира 2018 года в России, передает "Советский спорт".
"Сейчас мы видим возвращение Головина к уровню, который он показывал на чемпионате мира и который так мне понравился. У него есть определённые особенности, присущие классным игрокам", — приводит слова эксперта сайт Foot-Sur7.fr.
Дюпра отметил, что хавбек является одним из тех футболистов в первенстве страны, за чьей игрой ему приятно наблюдать.
Ранее сообщалось, что Головин был признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции.
Газета.Ru: последние новости
"Ростов" объявил о переходе экс-защитника "Зенита" Чернова Эксперт рассказал о деталях падения самолета Салы У матери Криштиану Роналду диагностировали рак
Футбол , Александр Головин , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение