Мадридские "Реал" и "Атлетико" готовы летом поспорить за трансфер футболиста туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, сообщает AS.
Как сообщает источник, "Ювентус" готов расстаться с аргентинским форвардом после его конфликта с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, который произошел во время матча с "Пармой" (3:3). После встречи, прошедшей 2 февраля, Дибала принес извинения тренеру и футболистам команды за свое поведение, но следующий матч против "Сассуоло" (3:0) начал на скамейке запасных и вышел на поле только в концовке.
"Реал" готов предложить за Дибалу компенсацию в 120 миллионов евро, но "Атлетико" намерен переманить аргентинца к себе за счет его хороших отношений с главным тренером клуба Диего Симеоне.
В свою очередь, по сообщениям британских СМИ, "Ювентус" намерен приобрести нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха. Данный трансфер был одобрен главной звездой "Юве" Криштиану Роналду, и за египтянина итальянский клуб готов заплатить до 200 миллионов евро.