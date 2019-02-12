СМИ: «Реал» и «Атлетико» готовы побороться за трансфер Дибалы

Как сообщает источник, "Ювентус" готов расстаться с аргентинским форвардом после его конфликта с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, который произошел во время матча с "Пармой" (3:3). После встречи, прошедшей 2 февраля, Дибала принес извинения тренеру и футболистам команды за свое поведение, но следующий матч против "Сассуоло" (3:0) начал на скамейке запасных и вышел на поле только в концовке.

"Реал" готов предложить за Дибалу компенсацию в 120 миллионов евро, но "Атлетико" намерен переманить аргентинца к себе за счет его хороших отношений с главным тренером клуба Диего Симеоне.