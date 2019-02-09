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Селихов прокомментировал отношение фанатов «Спартака» к клубу 

Газета.Ru + ещё 8 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Вратарь "Спартака" Александр Селихов выразил надежду, что недопонимания между болельщиками красно-белых и командой остались позади, передает "Советский спорт".
"Всегда хочется, чтобы мы — команда и болельщики — были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом, и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами", — приводит слова спортсмена Bobsoccer.
Селихов также рассказал, как ему в голову пришла идея посетить фанатскую трибуну в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата".
"Идею мне ребята, которые снимают для канала Youtube программу "Дневник фаната", предложили. В детстве и юности на спартаковской фанатской трибуне не бывал. Кажется, только в Орле", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Селихов вернулся к тренировкам в общей группе "Спартака".
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Футбол , Александр Селихов , Спартак , Советский спорт
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