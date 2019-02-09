«Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения 

Московский "Спартак" поздравил защитника команды Андрея Ещенко с днем рождения, сообщает "Советский спорт".
Сегодня, 9 февраля, футболисту исполняется 35 лет.
"Надежность, цепкость, жажда борьбы. Это качества Андрея Ещенко. С днем рождения, боец!" — говорится в сообщении на официальной странице красно-белых в твиттере.
В нынешнем сезоне игрок оборонительной линии провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
На данный момент "Спартак" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков.
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