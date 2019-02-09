«Спартак» поздравил Ещенко с днем рождения

Сегодня, 9 февраля, футболисту исполняется 35 лет.

"Надежность, цепкость, жажда борьбы. Это качества Андрея Ещенко. С днем рождения, боец!" — говорится в сообщении на официальной странице красно-белых в твиттере.

В нынешнем сезоне игрок оборонительной линии провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

На данный момент "Спартак" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков.

Ранее экс-игрок сборной России поделился мнением о разводе Глушаковых.