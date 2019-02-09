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СМИ: воры ограбили дом президента «Марселя» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Boris HORVAT
Президент футбольного клуба "Марсель" Жак-Анри Эйро стал жертвой воров, специализирующихся на домашних кражах, сообщает АФП со ссылкой на заявление руководства департамента обеспечения безопасности региона Буш-дю-Рон.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленники проникли в дом Эйро в то время, когда он был вместе с командой на выездном матче чемпионата Франции против "Дижона" (победа "Марселя" — 2:1).
По информации местных СМИ, из дома, который находится в 8-м округе Марселя, были похищены драгоценности, сумма ущерба оценивается в 100 тысяч евро.
Отмечается, что силы правопорядка начали расследование по факту случившегося и сосредоточились на выявлении личностей злоумышленников.
Ранее в ноябре и декабре 2018 года жертвами квартирных воров стали футболисты столичного "Пари Сен-Жермен" Эрик Шупо-Мотинг и Тиаго Силва.
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Футбол , Прочее , Эрик Шупо-мотинг , France-Presse
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