СМИ: воры ограбили дом президента «Марселя»

Президент футбольного клуба "Марсель" Жак-Анри Эйро стал жертвой воров, специализирующихся на домашних кражах, сообщает АФП со ссылкой на заявление руководства департамента обеспечения безопасности региона Буш-дю-Рон.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Злоумышленники проникли в дом Эйро в то время, когда он был вместе с командой на выездном матче чемпионата Франции против "Дижона" (победа "Марселя" — 2:1).

По информации местных СМИ, из дома, который находится в 8-м округе Марселя, были похищены драгоценности, сумма ущерба оценивается в 100 тысяч евро.

Отмечается, что силы правопорядка начали расследование по факту случившегося и сосредоточились на выявлении личностей злоумышленников.