Эксперт: «Пилот Салы не до конца потерял управление над самолетом в момент падения»

Пилот самолета, на котором находился игрок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, имел некий контроль над самолетом в момент падения. Такое мнение высказал бывший инструктор, в настоящее время консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт.

Разбившемся самолетом с Салой на борту управлял 60-летний Дэвид Ибботсон.

«Ибботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Обломки не были разбросаны на широкой площади, как обычно происходит после высокоскоростного, неконтролируемого погружения. Это говорит о том, что пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Ибботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», — приводит слова эксперта Times.

В середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров. Тело пилота до сих пор не найдено.