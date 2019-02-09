Марадону засняли в «бешеном танце»

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона попал на видео во время празднования победы команды.

Специалист исполнил в раздевалке танец, который в сети назвали «бешеным».

Подопечные аргентинца 9 февраля 2019 года обыграли «Коррекаминос» со счётом 1:0. Команды встречались в рамках чемпионата второго дивизиона Мексики.

Марадона возглавил «Дорадос» в 2018 году, а до этого тренировал команды из ОАЭ и Аргентины. В качестве игрока он выступал за такие клубы, как «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Марадона также провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Как сообщал News.ru, Марадона намерился разоблачать «не уважающую его» ФИФА.