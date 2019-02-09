Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские хоккеисты неожиданно проиграли шведам
Российские хоккеисты неожиданно проиграли шведам

Марадону засняли в «бешеном танце» 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона попал на видео во время празднования победы команды.
Специалист исполнил в раздевалке танец, который в сети назвали «бешеным».
Подопечные аргентинца 9 февраля 2019 года обыграли «Коррекаминос» со счётом 1:0. Команды встречались в рамках чемпионата второго дивизиона Мексики.
Марадона возглавил «Дорадос» в 2018 году, а до этого тренировал команды из ОАЭ и Аргентины. В качестве игрока он выступал за такие клубы, как «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Марадона также провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
Как сообщал News.ru, Марадона намерился разоблачать «не уважающую его» ФИФА.
News.ru: последние новости
У матери Роналду нашли рак Футболист засветился в порноролике и объяснился Адвокат Кокорина рассказал о поддержке со стороны «Зенита»
Футбол , Видео , Диего Марадона
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение