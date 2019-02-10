Около 500 болельщиков не вернулись в Аргентину с чемпионата мира по футболу

Об этом рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов «Их ищут, ведь паспорт болельщика истёк 31 декабря. Где-то затерялись. Может кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть открыл свой бизнес. Не знаю», — сказал Феоктистов в интервью агентству РИА Новости. Всего Россию в период проведения чемпионата мира по футболу посетило около 6 млн 800 тысяч человек, из них половина — иностранцы. В конце января замглавы миграционного управления МВД Андрей Краюшкин сообщал, что в России нелегально остаются более 5 тысяч гостей мундиаля.