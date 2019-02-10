Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 500 болельщиков не вернулись в Аргентину с чемпионата мира по футболу 

Говорит Москва + ещё 9 9 часов назад
Об этом рассказал посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«Их ищут, ведь паспорт болельщика истёк 31 декабря. Где-то затерялись. Может кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть открыл свой бизнес. Не знаю», — сказал Феоктистов в интервью агентству РИА Новости.
Всего Россию в период проведения чемпионата мира по футболу посетило около 6 млн 800 тысяч человек, из них половина — иностранцы.
В конце января замглавы миграционного управления МВД Андрей Краюшкин сообщал, что в России нелегально остаются более 5 тысяч гостей мундиаля.
Говорит Москва: последние новости
В Британии опознали тело погибшего при крушении самолёта футболиста Салы Александр Кокорин выступил с открытым письмом, где признал все ошибки Александр Кокорин попал в заявку «Зенита» на весенние матчи Лиги Европы
Футбол , Видео , Прочее , Дмитрий Феоктистов , МВД
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение