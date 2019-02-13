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«Зенит» проиграл в четырех матчах подряд впервые с 2006 года 

Газета.Ru + ещё 106 21 час назад
"Зенит" уступил "Фенербахче" (0:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы и проиграл четвертую официальную встречу подряд, сообщает "Советский спорт".
В конце прошлого года сине-бело-голубые потерпели поражение только от тульского "Арсенала" (2:4) и казанского "Рубина" (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также пражской "Славии" (0:2) в Лиге Европы.
Таким образом, петербургский клуб впервые с 2006 года проиграл четыре официальных матча кряду. Тогда команда уступила московским "Спартаку" (1:4) и "Локомотиву" (1:3) в РПЛ, а также дважды столичному ЦСКА в Кубке России — 0:1 и 0:3.
Ответная встреча с "Фенербахче" состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.
Ранее защитник "Зенита" назвал причины поражения в матче с "Фенербахче".
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Футбол , Видео , Прочее , Спартак , Зенит , ФК "Рубин" , Советский спорт
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