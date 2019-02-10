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Лучшего игрока сборной Англии заподозрили в измене 

News.ru + ещё 3 13 часов назад
Фото: David Horn/Global Look Press
Бывший нападающий сборной Англии и форвард американского «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни подозревается в неверности жене.
По информации Mundo Deportivo, футболиста застали в компании официантки Вики Росик. Сообщается, что это уже не первый случай, когда Руни оказывается замечен рядом с Росик.
Руни женат с 2008 года. Его супруга Колин родила спортсмену четверых детей. Последний появился на свет в феврале 2018-го.
Руни — один из лучших игроков в истории сборной Англии. Он является самым молодым футболистом, забившим мяч за команду. Форвард сыграл на трёх чемпионатах Европы (2004, 2012 и 2016) и трёх чемпионатах мира (2006, 2010 и 2014). Он самый результативный игрок в истории команды (на его счету 53 гола).
В настоящее время Руни входит в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов мира с годовым доходом более 17 млн фунтов, включая доходы от спонсорских контрактов. На клубном уровне футболист в разное время выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В Штаты 33-летний нападающий перебрался в 2018 году и уже отличился за «Ди Си Юнайтед» 12 раз.
Как писал News.ru, Черчесов сходил на тренировку сына.
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Футбол , Уэйн Руни , Манчестер Юнайтед
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