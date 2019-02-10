Салах сбрил бороду

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах изменил имидж. Египтянин впервые за долгое время сбрил бороду.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен так прокомментировал новый имидж одноклубника: «Теперь я верю, что тебе 26 лет».

Вчера, 9 февраля, Салах помог мерсисайдцам одержать победу в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0). Хавбек стал автором последнего гола, отличившись на 48-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 встречах. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира и занимает 8-е место в списке лучших ассистентов.