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Салах сбрил бороду 

Чемпионат.com + ещё 8 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах изменил имидж. Египтянин впервые за долгое время сбрил бороду.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен так прокомментировал новый имидж одноклубника: «Теперь я верю, что тебе 26 лет».
Вчера, 9 февраля, Салах помог мерсисайдцам одержать победу в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:0). Хавбек стал автором последнего гола, отличившись на 48-й минуте.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 встречах. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира и занимает 8-е место в списке лучших ассистентов.
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Футбол , Мохамед Салах
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