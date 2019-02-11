Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему не пожал руку тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле после матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После финального свистка Гвардиола направился к Сарри для рукопожатия, однако тренер лондонцев быстрым шагом проследовал в подтрибунное помещение и прошел мимо Гвардиолы, не глядя по сторонам и опустив голову.