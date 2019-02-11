Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему не пожал руку тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле после матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После финального свистка Гвардиола направился к Сарри для рукопожатия, однако тренер лондонцев быстрым шагом проследовал в подтрибунное помещение и прошел мимо Гвардиолы, не глядя по сторонам и опустив голову.
"Я не видел его в тот момент, но, конечно, позже я схожу к нему и пожму руку, как обычно. Это вышло случайно, потому что я хотел пойти в раздевалку. У меня нет проблем с Пепом", — сказал Сарри, которого цитирует goal.com.