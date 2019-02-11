Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле 

РИА Новости + ещё 20 4 часа назад
Фото: EPA
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему не пожал руку тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле после матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После финального свистка Гвардиола направился к Сарри для рукопожатия, однако тренер лондонцев быстрым шагом проследовал в подтрибунное помещение и прошел мимо Гвардиолы, не глядя по сторонам и опустив голову.
"Я не видел его в тот момент, но, конечно, позже я схожу к нему и пожму руку, как обычно. Это вышло случайно, потому что я хотел пойти в раздевалку. У меня нет проблем с Пепом", — сказал Сарри, которого цитирует goal.com.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Футбол
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео
Хоккей
Лукашенко не смог снести национального «позора»
Биатлон Статьи
Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче
Хоккей
Убийство хоккейного болельщика попало на видео
Хоккей Криминал
Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова
Хоккей Статьи
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Медведева угрожает Туктамышевой
Фигурное катание
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение