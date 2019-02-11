Игрок «Реала» признался во лжи из-за Роналду

Защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что был вынужден обманывать журналистов, когда говорил о трансфере португальца Криштиану Роналду в «Ювентус». Вырезка из интервью бразильца опубликована в Twitter-аккаунте телеканала Esporte Interativo.

Марсело рассказал, что узнал об уходе Роналду из «Реала» примерно за неделю до финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоялся в мае 2018 года. Защитник сказал, что ему пришлось обманывать журналистов и говорить, что он не знает ничего о переходе португальца в «Ювентус».

Роналду переехал в Италию летом 2018 года. В январе 2019-го португалец завоевал первый титул с туринской командой — Суперкубок страны. В матче за трофей Роналду забил победный гол «Милану».

5 февраля сообщалось, что «Ювентус» купит трех игроков по желанию португальского нападающего. В число этих футболистов вошел и Марсело. Он был партнером Роналду по «Реалу» с 2009 года и вместе с ним четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.