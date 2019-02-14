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Рассмотрение апелляции по Кокорину и Мамаеву перенесли на 26 февраля 

SPORT24.ru + ещё 45 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы находящегося в СИЗО полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, что рассмотрение апелляции по делу футболиста, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла было перенесено на 26 февраля. Ранее адвокат Кокориных сообщил, что апелляция будет рассмотрена 25 числа.
«Рассмотрение апелляции перенесли. Заседание состоится 26 февраля в 10:00», — рассказал Бушманов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян.
6 февраля 2019 года Тверской суд Москвы продлил арест Кокориных и Мамаева до 8 апреля. На следующий день Вячеслав Барик рассказал о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
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Футбол , Павел Мамаев , Алина Матинян , Александр Кокорин , ЕСПЧ , Зенит , ФСИН
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