Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Описана судьба «расслабивших булки» в «Зените» 

Lenta.ru + ещё 12 12 февраля 2019
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный рассказал, что происходит с футболистами, которые после перехода в клуб «расслабляют булки». Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».
Форвард порассуждал о том, что от футболистов, приезжающих в большой клуб из маленьких команд, постоянно ждут ошибки. «Любой хотел бы оказаться на твоем месте и играть в лучшем клубе России», — сказал Заболотный. По его словам, от игроков, которые не прикладывают должных усилий, могут избавиться. «В следующее трансферное окно вжух — и тебя нет», — сказал форвард.
Заболотный играет за «Зенит» с зимы 2018 года. За его трансфер питерский клуб заплатил ныне не существующему «Тосно» 1,5 миллиона евро. В текущем сезон он провел 11 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола.
Нападающий находился в расширенном списке футболистов, претендовавших на попадание в состав сборной России на домашний чемпионат мира, однако в итоге оказался вне заявки. После мундиаля он вернулся в команду, всего на его счету один гол в 12 матчах в майке сборной.
Последние новости
В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России Великобритания взялась за деньги российских богачей Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз
Комментарии5
Футбол , Видео , Антон Заболотный , Зенит , Чемпионат.com
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение