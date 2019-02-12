Описана судьба «расслабивших булки» в «Зените»

Форвард порассуждал о том, что от футболистов, приезжающих в большой клуб из маленьких команд, постоянно ждут ошибки. «Любой хотел бы оказаться на твоем месте и играть в лучшем клубе России», — сказал Заболотный. По его словам, от игроков, которые не прикладывают должных усилий, могут избавиться. «В следующее трансферное окно вжух — и тебя нет», — сказал форвард.

Заболотный играет за «Зенит» с зимы 2018 года. За его трансфер питерский клуб заплатил ныне не существующему «Тосно» 1,5 миллиона евро. В текущем сезон он провел 11 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола.

Нападающий находился в расширенном списке футболистов, претендовавших на попадание в состав сборной России на домашний чемпионат мира, однако в итоге оказался вне заявки. После мундиаля он вернулся в команду, всего на его счету один гол в 12 матчах в майке сборной.