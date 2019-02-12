Дик Адвокат: меня выкинули из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат рассказал о своем увольнении из национальной команды, передает "Спорт-Экспресс".

Экс-наставник отметил, что до сих пор не знает причину отстранения от должности.

"До сих пор не понимаю, почему меня выкинули из сборной России. Да, это было сделано перед чемпионатом Европы. Это была вина федерации. Меня выбросили, хотя я мог работать дальше. Никого не виню, так бывает", — подчеркнул Адвокат.

Нидерландский специалист возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.