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Дик Адвокат: меня выкинули из сборной России 

Газета.Ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат рассказал о своем увольнении из национальной команды, передает "Спорт-Экспресс".
Экс-наставник отметил, что до сих пор не знает причину отстранения от должности.
"До сих пор не понимаю, почему меня выкинули из сборной России. Да, это было сделано перед чемпионатом Европы. Это была вина федерации. Меня выбросили, хотя я мог работать дальше. Никого не виню, так бывает", — подчеркнул Адвокат.
Нидерландский специалист возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов побывал на зимних тренировочных сборах "Енисея" в Турции.
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