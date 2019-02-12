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Салах может стать игроком «Ювентуса» 

News.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Руководство футбольного клуба «Ювентус» рассматривает возможность приобретения форварда английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
По данным Sky News Arabia, итальянская команда готова заплатить за услуги игрока около €200 млн При этом нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уже одобрил планируемую сделку. Салаха рассматривают в качестве замены вместо аргентинца Пауло Дибалы, который может покинуть клуб в связи с разногласиями с главным тренером Массимилиано Аллегри.
В текущем сезоне Мохаммед Салах сыграл за «Ливерпуль» 34 матча, в которых забил 20 голов.
«Ювентус» пополнился игроком лондонского «Арсенала», писал News.ru.
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