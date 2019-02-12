Салах может стать игроком «Ювентуса»

Руководство футбольного клуба «Ювентус» рассматривает возможность приобретения форварда английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

По данным Sky News Arabia, итальянская команда готова заплатить за услуги игрока около €200 млн При этом нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уже одобрил планируемую сделку. Салаха рассматривают в качестве замены вместо аргентинца Пауло Дибалы , который может покинуть клуб в связи с разногласиями с главным тренером Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Мохаммед Салах сыграл за «Ливерпуль» 34 матча, в которых забил 20 голов.

«Ювентус» пополнился игроком лондонского «Арсенала», писал News.ru.