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Защитник «Спартака» пожаловался на низкую пенсию бабушки 

РИА Новости + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Футболист московского "Спартака" Сальваторе Боккетти пожаловался на маленькую пенсию своей бабушке.
"В Италии снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет? Это сейчас главная тема. В Риме 100 тысяч вышли на улицы, протестуют. У нас почти как во Франции. Но на самом деле реформе не все рады. Молодёжь требует, чтобы средства шли не на пенсии и пособия по безработице, а на создание рабочих мест и на повышение реальной зарплаты", — рассказал Боккетти в интервью "Чемпионату".
Итальянский защитник также отметил, что пенсия его бабушки составляет 600 евро, что "очень мало для нормальной жизни". Он также отметил, что экономика страны переживает не лучшие времена.
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Футбол , Прочее , Сальваторе Боккетти , Спартак
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