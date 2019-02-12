Защитник «Спартака» пожаловался на низкую пенсию бабушки

"В Италии снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет? Это сейчас главная тема. В Риме 100 тысяч вышли на улицы, протестуют. У нас почти как во Франции. Но на самом деле реформе не все рады. Молодёжь требует, чтобы средства шли не на пенсии и пособия по безработице, а на создание рабочих мест и на повышение реальной зарплаты", — рассказал Боккетти в интервью "Чемпионату".

Итальянский защитник также отметил, что пенсия его бабушки составляет 600 евро, что "очень мало для нормальной жизни". Он также отметил, что экономика страны переживает не лучшие времена.