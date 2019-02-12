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Тренеру «Челси» дали месяц до увольнения после разгрома в АПЛ 

News.ru 12 февраля 2019
Фото: Andrew Yates/Global Look Press
Судьба главного тренера лондонского «Челси» Маурисио Сарри решится в течение следующего месяца. Он может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
По информации The Guardian, Сарри собирается убедить руководство команды в том, что ещё сможет выправить положение команды в турнирной таблице чемпионата Англии и вывести её в Лигу чемпионов в новом сезоне.
Вопрос об отставке итальянца встал остро после крупнейшего с 1991 года поражения «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Это произошло в субботу, 9 февраля 2019 года. Тогда «Манчестер Сити» разгромил команду Сарри со счётом 6:0. Потеряв очки, «Челси» опустился с четвёртого на шестое место в турнирной таблице лиги.
Сейчас Сарри надеется на удачу лондонцев в плей-офф Лиги Европы, где они стартуют в четверг, 14 февраля, в матче против шведского «Мальме». Победитель турнира квалифицируется в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
60-летний специалист возглавил «Челси» в 2018 году. До этого он работал главным тренером в ряде итальянских клубов, таких как «Наполи», «Эмполи» и «Сорренто».
Как писал News.ru, невзлюбивший Моуринью Погба обратился к нему.
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