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Футболисты «Тоттенхэма» разгромили «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 27 8 часов назад
Футболисты английского "Тоттенхэма" со счетом 3:0 разгромили немецкую "Боруссию" (Дортмунд) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.
Мячи в составе хозяев забили Сон Хын Мин (47-я минута), Ян Вертонген (83) и Фернандо Льоренте (86). Сон Хын Мин забил свой девятый гол в 11 матчах против "Боруссии" за карьеру.
Перед началом игры была объявлена минута молчания, посвященная памяти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Боруссией" состоится 5 марта в Дортмунде.
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Футбол , Видео , Ян Вертонген
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