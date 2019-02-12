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«Спартак» сыграл вничью с «Мурой» в контрольном матче 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со словенской "Мурой" в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась со счетом 1:1. В составе "красно-белых" отличился Луис Адриано, реализовавший пенальти на 12-й минуте.
Данный матч стал заключительным в программе третьего сбора "Спартака" в Белеке. Ранее на сборе "красно-белые" сыграли вничью со словенским "Марибором" (1:1) и казахстанским "Актобе" (2:2), а также проиграли словацкому "Словану" из Братиславы (1:3).
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Футбол , Луис Адриано , Спартак , Слован
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