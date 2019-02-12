В «Ювентусе» оценили вероятность возвращения Погба

"В футболе нет ничего невозможного, но в случае с возвращением Погба все очень сложно. Поль, бесспорно, является прекрасным футболистом, поэтому посмотрим. Усилить "Ювентус" очень непросто", — приводит слова Паратичи Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний Погба может рассмотреть вариант с возвращением в "Ювентус", если "Манчестер Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что хавбек перешел в "МЮ" из "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро.