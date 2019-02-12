Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Ювентусе» оценили вероятность возвращения Погба 

Soccer News + ещё 8 12 февраля 2019
Фото: Soccer News
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сомневается, что клубу удастся приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
"В футболе нет ничего невозможного, но в случае с возвращением Погба все очень сложно. Поль, бесспорно, является прекрасным футболистом, поэтому посмотрим. Усилить "Ювентус" очень непросто", — приводит слова Паратичи Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что 25-летний Погба может рассмотреть вариант с возвращением в "Ювентус", если "Манчестер Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Напомним, что хавбек перешел в "МЮ" из "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро.
Soccer News: последние новости
"Зенит" ярко высказался о внедрении паспорта болельщика Стало известен формат футбольного матча в "Бутырке" с Мамаева Названа причина смерти Эмилиано Салы
Футбол , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение