Адвокат назвал арест Кокорина ерундой 

Бывший главный тренер "Зенита" голландец Дик Адвокат прокомментировал ситуацию вокруг футболист сине-бело-голубых Александра Кокорина.
"Печальная история… Талант променять на ерунду — так по-русски… Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог "Зениту" в Стамбуле — и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым… Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда", — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".
Ранее Юрий Газинский прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.