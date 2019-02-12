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Адвокат назвал арест Кокорина ерундой 

Газета.Ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Зенита" голландец Дик Адвокат прокомментировал ситуацию вокруг футболист сине-бело-голубых Александра Кокорина.
"Печальная история… Талант променять на ерунду — так по-русски… Как жаль, что Кокорин в тюрьме, он бы помог "Зениту" в Стамбуле — и не только. Фантастически талантливый парень. Дольче вита мешает молодым… Быстрый и резкий, отличный футболист. Все ухватывал с первого раза. Жаль, что личная жизнь его увела не туда", — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".
Ранее Юрий Газинский прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.
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Футбол , Юрий Газинский , Зенит
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