Солари поделился ожиданиями от матча с «Аяксом»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, чего ждет от матча против "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Марсело — потрясающий игрок, для которого команда всегда на первом месте. Он отлично показывает себя на тренировках.

Завтра у нас важная игра, и мы думаем только о ней. У нас остались хорошие воспоминания от стадиона "Аякса". У "Аякса" отличные игроки и их нужно уважать", — сказал тренер.

Матч "Аякс" — "Реал" пройдет завтра, 13 февраля. Начало — 23:00 (мск).