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Солари поделился ожиданиями от матча с «Аяксом» 

Soccer News + ещё 10 12 февраля 2019
Фото: Soccer News
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, чего ждет от матча против "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Марсело — потрясающий игрок, для которого команда всегда на первом месте. Он отлично показывает себя на тренировках.
Завтра у нас важная игра, и мы думаем только о ней. У нас остались хорошие воспоминания от стадиона "Аякса". У "Аякса" отличные игроки и их нужно уважать", — сказал тренер.
Матч "Аякс" — "Реал" пройдет завтра, 13 февраля. Начало — 23:00 (мск).
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