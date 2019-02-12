Пеле отреагировал на сообщение о смерти Бэнкса

Легендарный бразильский футболист Пеле выразил соболезнования в связи со смертью прославленного английского голкипера Гордона Бэнкса.

«Для многих людей память о Гордоне Бэнксе определяется его сейвом после моего удара в 1970 году. Я понимаю, почему. Несмотря на то, что это было действительно феноменально, моя память о Гордоне не определяется этим — она определяется его дружбой. Он был добрым и тёплым человеком, который так много отдавал людям», — написал Пеле в своём Facebook.

Он отметил, что рад тому, что Бэнкс совершил тот сейв, поскольку он стало началом дружбы между ними.

«Сегодня в моем сердце большая печаль, и я выражаю соболезнования семье, которой он так гордился. Покойся с миром, мой друг. Да, ты был вратарём с магией. Но также имел кое-что намного большее. Ты был прекрасным человеком», —добавил бразилец.

Once a champion, always a champion 🦁🏆



We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.



He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.



Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 12 февраля 2019 г.

Сейв Бэнкса после удара Пеле на чемпионате мира в 1970 году считается одним из самых выдающихся в истории мирового футбола.

Ранее сообщалось, что умер чемпион мира в составе сборной Англии по футболу Бэнкс.