«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева

Мамаев в личной переписке рассказал о желании вернуться к семье

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своем отношении к скандалу с участием находящегося в СИЗО одноклубника Павла Мамаева . По его словам, за время под арестом Мамаев многое обдумал и понял. Сейчас он хочет только вернуться к семье.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о ситуации вокруг находящихся в СИЗО футболистах Павле Мамаеве и Александре Кокорине . По его мнению, Мамаев и Кокорин уже осознали свою вину за произошедшее в октябре прошлого года.

«Конечно, мы следили. Мое мнение: думаю, ребята все осознали, и хочется, чтобы их уже отпустили.

Все прекрасно понимают, что они поступили плохо. Но, мне кажется, находясь там, они и сами тысячу раз поняли, что наделали», — начал Газинский.

«Я общаюсь с Пашей, близко знаю Сашу Кокорина. Хочется, чтобы ситуация скорее как-то решилась и в их пользу», — поделился хавбек «быков» мнением в интервью « Российской газете ».

Напомним, что братья Александр и Кирилл Кокорины , Мамаев и друг футболистов Александр Протасовицкий заключены в СИЗО с октября 2018 года. Компания друзей была арестована в связи с обвинениями в двух драках, произошедших в центре Москвы, в которых пострадали генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин , глава одного из Департаментов Минпромторга Денис Пак, а также гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, работающий водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой

Всем фигурантам дела инкриминированы «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». По первой статье предусмотрено вплоть до семи лет заключения. 6 февраля Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста всем фигурантам дело до 8 апреля.

Как отметил Газинский, он лично переписывался с Мамаевым.

Одноклубник писал ему о своих переживаниях, а также сообщил, что очень хочет вернуться к семье.

«Только они знают, что у них в голове. Но люди оказались в таком месте, в подобных которому и близко не бывали. И за это время наверняка многое успели осмыслить. Я переписывался с Пашей. И по его словам понял, что он многое обдумал и очень хочет вернуться к семье», — рассказал Газинский.

Форварду «Зенита» Александру Кокорину заключение в следственном изоляторе дается тяжелее других. Половину прошлого сезона он восстанавливался после тяжелой травмы колена, а в СИЗО не имеет возможности продолжать реабилитацию.

Сейчас нападающий сине-бело-голубых жалуется на вернувшиеся боли.

Как сообщил Андрей Ромашов, адвокат Кокорина, защита футболиста уже подала апелляцию на решение Тверского суда продлить арест игрокам. Представитель Кокорина отметил, что дата рассмотрения пока неизвестна.

Ранее юристы Кокорина заявляли о намерении подать жалобу на очередное продление ареста в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке из-за «угрозы здоровью Кокорина». Предполагается, что апелляция, о которой говорил Ромашов, направлена именно в Европу.

Адвокаты Павла Мамаева пока не планируют обращаться в ЕСПЧ. Защита игрока предполагает, что им не придется обращаться за рубеж для оспаривания решения суда.

«В принципе, для этого (обращения в ЕСПЧ — прим. «Газеты.Ru») уже имеются основания, они связаны с длительным необоснованным удержанием подзащитного под стражей, но мы пока не обсуждали этот вопрос. Рассчитываю, что основных способов защиты окажется достаточно, чтобы получить по делу окончательное и справедливое решение, которое устроит все стороны. Поскольку в ЕСПЧ процедуры проходят достаточно долго и не всегда носят эффективный характер, не видим данную процедуру актуальной и требующей отвлечения на нее наших сил», — приводит слова адвоката Мамаева Игоря Бушманова «СЭ».

14 февраля в «Бутырке», где находятся Мамаев и Кокорин, должно произойти уникальное событие в истории следственного изолятора.

Как в своем твиттере сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, Мамаев примет участие в спортивном мероприятии в СИЗО. Ранее в «Бутырке» ни разу не проводили футбольные матчи с участием профессиональных спортсменов.

Что касается Кокорина, то Александр не будет принимать участие в игре с сотрудниками СИЗО. Изначально его защита отмечала, что игрок не согласен с наказанием и не станет участвовать в мероприятии по этой причине, однако сейчас добавились еще и проблемы с коленом.

Возможное участие в матче Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого остается под вопросом. Известно, что в СИЗО фигурантам дело запрещено пересекаться друг с другом, поэтому ожидается, что здесь могут возникнуть сложности.