Вальбуэна: было приятно обыгрывать «Зенит»

"Мы переживаем трудные времена в чемпионате Турции, но хотим продолжить свой путь в Лиге Европы. Нам противостояла хорошая команда, и её было приятно обыгрывать. Мы выиграли первый матч, но необходимо добиться положительного результата и в ответной встрече", — приводит слова спортсмена Fanatik.

Вальбуэна также прокомментировал свои отношения с главным тренером команды Эрсуном Яналом.

"У меня профессиональные отношения с тренером. Я хочу играть больше, но в жизни случается всякое. Я стараюсь делать все возможное, чтобы получать шанс на поле. Сегодня тренер увидел, что может доверять мне", — добавил он.

Ранее сообщалось, что "Зенит" уступил "Фенербахче" в первом матче 1/16 Лиги Европы.