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Вальбуэна: было приятно обыгрывать «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна прокомментировал итог первого матча 1/16 финала Лиги Европы против петербургского "Зенита", передает "Советский спорт".
"Мы переживаем трудные времена в чемпионате Турции, но хотим продолжить свой путь в Лиге Европы. Нам противостояла хорошая команда, и её было приятно обыгрывать. Мы выиграли первый матч, но необходимо добиться положительного результата и в ответной встрече", — приводит слова спортсмена Fanatik.
Вальбуэна также прокомментировал свои отношения с главным тренером команды Эрсуном Яналом.
"У меня профессиональные отношения с тренером. Я хочу играть больше, но в жизни случается всякое. Я стараюсь делать все возможное, чтобы получать шанс на поле. Сегодня тренер увидел, что может доверять мне", — добавил он.
Ранее сообщалось, что "Зенит" уступил "Фенербахче" в первом матче 1/16 Лиги Европы.
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Футбол , Матье Вальбуэна , Зенит , Советский спорт
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