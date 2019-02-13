Фиаско без Кокорина: «Зенит» опозорился в Европе

Петербургский «Зенит» потерпел поражение в стартовом матче плей-офф Лиги Европы. Во встрече 1/16 финала на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» сине-бело-голубые уступили местному «Фенербахче» со счетом 0:1. Победу турецкому клубу принес гол алжирца Ислама Слимани.

12 февраля стартовала весенняя часть еврокубкового сезона. На стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле местный «Фенербахче» принимал петербургский «Зенит».

Игра началась с минуты молчания в память об аргентинском нападающем Эмилиано Сале, который трагически погиб в авиакатастрофе несколькими днями ранее.

Накануне встречи в городе произошла серьезная стычка между фанатами «Зенита» и «Фенербахче».

Активные болельщики турецкой команды остановили автобус с поклонниками петербургского клуба и попытались проникнуть внутрь, имея при себе ножи и арматуру. Но фанаты «Зенита» смогли заблокировать двери, и автобус покинул место инцидента.

В результате нападения были разбиты стекла, а двое болельщиков сине-бело-голубых получили порезы.

Изначально очень спорным казался стартовый состав сине-бело-голубых. Сергей Семак с первых минут выпустил новичков Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Появление колумбийца казалось очевидным в связи с уходом в зимнее трансферное окно Леандро Паредеса , однако решение оставить Клаудио Маркизио оказалось удивительным.

Что касается Ракицкого, то позицию центрального защитника могли занять Луиш Нету или Игорь Смольников , однако наставник «Зенита» отдал предпочтение именно украинцу, который, как и Барриос, присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно.

С первых минут «Фенербахче» владел заметным преимуществом. Турки активнее атаковали, создавали опасные моменты, когда как «Зенит» не мог зацепиться за мяч.

Преимущественно хозяева атаковали правым флангом, где активничали Виктор Мозес и Маурисио Исла. Это изначально аукнулось желтой карточкой нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси, а спустя несколько минут и голом.

После забитого мяча «Фенербахче» продолжал наращивать процент владения мячом, все больше поддавливая «Зенит».

К середине первого тайма преимущество турков во владении мячом составляло 71% на 29%. У «Зенита» не клеилась позиционная атакующая игрока, Артем Дзюба был полностью отыгран, да и мяч к нему доставить не удавалось. Однако если петербуржцы и отвечали, то очень остро. Под конец первого тайма все тот же Дриусси удачно сыграл в штрафной площади соперника, заставив Мехмета Топала сфолить.

К мячу подошел полузащитник Роберт Мак , который периодически исполнял у «Зенита» стандарты, но пробил неудачно: Мак пробил в ближний угол ворот, а вратарь турецкой команды Харун Текин в шикарном прыжке дотянулся до мяча, который, отскочив от перекладины, попал точно в руки стражу ворот «Фенербахче». На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

В раздевалке, судя по всему, Сергей Семак сделал внушение своим футболистам, что можно объяснить появлением опасных моментов у ворот «Фенербахче» сразу после свистка на второй тайм.

Дзюба, который в первой половине встречи мяча у чужих ворот не получал, отодвинулся назад и стал чаще играть в созидании. Один из моментов российский форвард все-таки создал. Артем выполнил подачу с правого края во вратарскую, где открылся Дриусси, но удар аргентинца сумел накрыть Мартин Шкртел

На 74-й минуте игры на поле появился еще один новичок «Зенита» — Сердар Азмун.

Но иранцу, который стоил «Зениту» ни много ни мало €12 млн, в атаке ничего дельного создать не удалось.

В результате «Фенербахче» сумел удержать победный счет и, что важно, оставить свои ворота в неприкосновенности перед ответной встречей.

В Турции, как известно, всегда играть непросто. У местных болельщиков особый нрав, отличающийся особой пылкостью и яркостью боления. Это на себе прошлой осенью познал и московский «Локомотив», уступив «Галатасараю» со счетом 0:3. Но проблема «Зенита» заключалась не столько в давлении трибун, сколько в тактике. Ничего нового Семак туркам не показал — попытка контроля мяча и забросы на Дзюбу. «Фенербахче» успешно выполнил задачу, не пропустив на своем поле.

Теперь «Зениту» очень тяжко придется в ответном матче, учитывая то, что любой пропущенный мяч чреват вылету из Лиги Европы. Проваливался у сине-бело-голубых и центр поля — «Зениту» совсем не удавалось контролировать мяч. Отсутствие ушедшего в «ПСЖ» Паредеса оказалось слишком очевидным, хотя Семак и говорил, что уход аргентинца не является серьезной потерей.

Ответный матч «Зенит» и «Фенербахче» проведут на поле петербургского клуба. Игра состоится 21 февраля и начнется в 20:55 по московскому времени.