«Зенит» опозорился в Европе

Петербургский «Зенит» потерпел поражение в стартовом матче плей-офф Лиги Европы. Во встрече 1/16 финала на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» сине-бело-голубые уступили местному «Фенербахче» со счетом 0:1. Победу турецкому клубу принес гол алжирца Ислама Слимани.
12 февраля стартовала весенняя часть еврокубкового сезона. На стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле местный «Фенербахче» принимал петербургский «Зенит».
Игра началась с минуты молчания в память об аргентинском нападающем Эмилиано Сале, который трагически погиб в авиакатастрофе несколькими днями ранее.
Накануне встречи в городе произошла серьезная стычка между фанатами «Зенита» и «Фенербахче».
Активные болельщики турецкой команды остановили автобус с поклонниками петербургского клуба и попытались проникнуть внутрь, имея при себе ножи и арматуру. Но фанаты «Зенита» смогли заблокировать двери, и автобус покинул место инцидента.
В результате нападения были разбиты стекла, а двое болельщиков сине-бело-голубых получили порезы.
Изначально очень спорным казался стартовый состав сине-бело-голубых. Сергей Семак с первых минут выпустил новичков Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Появление колумбийца казалось очевидным в связи с уходом в зимнее трансферное окно Леандро Паредеса, однако решение оставить Клаудио Маркизио оказалось удивительным.
Что касается Ракицкого, то позицию центрального защитника могли занять Луиш Нету или Игорь Смольников, однако наставник «Зенита» отдал предпочтение именно украинцу, который, как и Барриос, присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно.
С первых минут «Фенербахче» владел заметным преимуществом. Турки активнее атаковали, создавали опасные моменты, когда как «Зенит» не мог зацепиться за мяч.
Преимущественно хозяева атаковали правым флангом, где активничали Виктор Мозес и Маурисио Исла. Это изначально аукнулось желтой карточкой нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси, а спустя несколько минут и голом.
Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна с углового навесил во вратарскую, где после верховой борьбы за мяч отскок получился в пользу турков, а Ислам Слимани без проблем пробил Андрея Лунева.
После забитого мяча «Фенербахче» продолжал наращивать процент владения мячом, все больше поддавливая «Зенит».
К середине первого тайма преимущество турков во владении мячом составляло 71% на 29%. У «Зенита» не клеилась позиционная атакующая игрока, Артем Дзюба был полностью отыгран, да и мяч к нему доставить не удавалось. Однако если петербуржцы и отвечали, то очень остро. Под конец первого тайма все тот же Дриусси удачно сыграл в штрафной площади соперника, заставив Мехмета Топала сфолить.
К мячу подошел полузащитник Роберт Мак, который периодически исполнял у «Зенита» стандарты, но пробил неудачно: Мак пробил в ближний угол ворот, а вратарь турецкой команды Харун Текин в шикарном прыжке дотянулся до мяча, который, отскочив от перекладины, попал точно в руки стражу ворот «Фенербахче». На перерыв команды ушли со счетом 1:0.
В раздевалке, судя по всему, Сергей Семак сделал внушение своим футболистам, что можно объяснить появлением опасных моментов у ворот «Фенербахче» сразу после свистка на второй тайм.
Дзюба, который в первой половине встречи мяча у чужих ворот не получал, отодвинулся назад и стал чаще играть в созидании. Один из моментов российский форвард все-таки создал. Артем выполнил подачу с правого края во вратарскую, где открылся Дриусси, но удар аргентинца сумел накрыть Мартин Шкртел.
На 74-й минуте игры на поле появился еще один новичок «Зенита» — Сердар Азмун.
Но иранцу, который стоил «Зениту» ни много ни мало €12 млн, в атаке ничего дельного создать не удалось.
В результате «Фенербахче» сумел удержать победный счет и, что важно, оставить свои ворота в неприкосновенности перед ответной встречей.
В Турции, как известно, всегда играть непросто. У местных болельщиков особый нрав, отличающийся особой пылкостью и яркостью боления. Это на себе прошлой осенью познал и московский «Локомотив», уступив «Галатасараю» со счетом 0:3. Но проблема «Зенита» заключалась не столько в давлении трибун, сколько в тактике. Ничего нового Семак туркам не показал — попытка контроля мяча и забросы на Дзюбу. «Фенербахче» успешно выполнил задачу, не пропустив на своем поле.
Теперь «Зениту» очень тяжко придется в ответном матче, учитывая то, что любой пропущенный мяч чреват вылету из Лиги Европы. Проваливался у сине-бело-голубых и центр поля — «Зениту» совсем не удавалось контролировать мяч. Отсутствие ушедшего в «ПСЖ» Паредеса оказалось слишком очевидным, хотя Семак и говорил, что уход аргентинца не является серьезной потерей.
Ответный матч «Зенит» и «Фенербахче» проведут на поле петербургского клуба. Игра состоится 21 февраля и начнется в 20:55 по московскому времени.