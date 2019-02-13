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«Челси» хочет заменить Сарри на Зидана 

SPORT24.ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: globallookpress.com
Лондонский «Челси» хочет нанять Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Руководство клуба готова взять его вместо утратившего доверие Маурицио Сарри, сообщает The Sun.
Слухи об увольнении Сарри усилились после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:6) в минувшие выходные. Сейчас клуб идет вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует его целям.
Зидан не работает ни в одном клубе с лета 2018 года, когда он покинул мадридский «Реал». Со сливочными француз трижды за три года выиграл Лигу чемпионов.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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