«Челси» хочет заменить Сарри на Зидана

Лондонский «Челси» хочет нанять Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Руководство клуба готова взять его вместо утратившего доверие Маурицио Сарри, сообщает The Sun.

Слухи об увольнении Сарри усилились после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:6) в минувшие выходные. Сейчас клуб идет вне зоны Лиги чемпионов, что не соответствует его целям.