«Они пили как свиньи»: Егоров рассказал о телохранителях для арбитров

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров , который в настоящее время занимает пост начальника команды в красноярском "Енисее", рассказал о проблемах и угрозах, с которыми он сталкивался на протяжении своей карьеры.

"Истории страшные, выносить не страшно, просто не хочется лишних разговоров. Мне шестой десяток, чего бояться? Были моменты на юге нашей родины, когда одна команда балансировала между лигами. Там на целую книжку набежит. И другие переделки случались, только это совсем неправильно. Результат нужно добывать на поле, а не возлагать всю ответственность на судью", — цитирует его слова "Матч ТВ".

По словам Егорова, вооруженная охрана, которую раньше руководство лиги выделяло арбитрам, абсолютно не справлялась со своей задачей.

"Они ж пили, как свиньи. Он тебя охранять должен, а ты его в самолет подсаживаешь. Были гостеприимные города, где встречали с некоторым комфортом. Охранники как увидят приметы гостеприимства — и начинается. Ужас, что творили. Все, как правило, из горячих точек, вонзят стакан-другой, и здравствуй, невменяемость", — вспомнил Егоров.

Бывший арбитр также вспомнил случай из своей практики, когда он получал угрозы незадолго до футбольных матчей.