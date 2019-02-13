Алвес: «Пора ПСЖ потерять девственность в Лиге Чемпионов»

Защитник ПСЖ Дани Алвес сделал яркое заявление после победы над "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы стремимся выиграть не только Лигу Чемпионов, а все турниры. Каждый день мы работаем над этим. Решаем поставленные задачи, будь то Кубок Франции, Лига Чемпионов или чемпионат. Но, конечно, будет здорово, если мы победим в Лиге Чемпионов. Думаю, нам пора потерять девственность в этом турнире раз и навсегда" — цитирует бразильца Goal.com.

Стоит отметить, что лучшим результатом ПСЖ в Лиге Чемпионов является выход в полуфинал в сезоне 1994/95.

Парижане выиграли на "Олд Траффорд" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 6 марта.