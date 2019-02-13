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Алвес: «Пора ПСЖ потерять девственность в Лиге Чемпионов» 

Soccer News + ещё 2 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Защитник ПСЖ Дани Алвес сделал яркое заявление после победы над "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы стремимся выиграть не только Лигу Чемпионов, а все турниры. Каждый день мы работаем над этим. Решаем поставленные задачи, будь то Кубок Франции, Лига Чемпионов или чемпионат. Но, конечно, будет здорово, если мы победим в Лиге Чемпионов. Думаю, нам пора потерять девственность в этом турнире раз и навсегда" — цитирует бразильца Goal.com.
Стоит отметить, что лучшим результатом ПСЖ в Лиге Чемпионов является выход в полуфинал в сезоне 1994/95.
Парижане выиграли на "Олд Траффорд" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 6 марта.
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