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Боярский обрушился на «Зенит» 

Рамблер + ещё 4 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Вчерашний «Зенит» был «непрофессиональной командой», заявил Sport24 актер и фанат петербургского футбольного клуба Михаил Боярский.
Накануне «Зенит» уступил турецкому «Фенербахче» со счетом 0:1 в первом, гостевом, матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол забил форвард Ислам Слимани. В концовке первого тайма словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак мог сравнять счет, но не забил пенальти.
«Я не имею понятия, почему бил Мак, а не Дзюба. Эти вопросы, в первую очередь, к (главному тренеру "Зенита" Сергею. — Прим. ред.) Семаку», — отметил Боярский.
По его мнению, Семак мог ошибиться при выборе стартового состава, а игроки — быть полностью психологически готовы к «напору» турок.
«На вчерашний день это была непрофессиональная команда», — посетовал Боярский, назвав вчерашние ошибки «Зенита» «непростительными».
Тем не менее народный артист РСФСР считает, что «не все потеряно», а «Зенит» — «такая команда, которую пока не ударишь, она не ответит». Боярский выразил надежду, что поражение в первом матче «подхлестнет» «Зенит» «оправдаться» перед фанатами во втором.
Комментарии4
Футбол , Ислам Слимани , Михаил Боярский , Роберт Мак , Зенит
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