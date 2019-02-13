Боярский обрушился на «Зенит»

Накануне «Зенит» уступил турецкому «Фенербахче» со счетом 0:1 в первом, гостевом, матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол забил форвард Ислам Слимани . В концовке первого тайма словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак мог сравнять счет, но не забил пенальти.

«Я не имею понятия, почему бил Мак, а не Дзюба. Эти вопросы, в первую очередь, к (главному тренеру "Зенита" Сергею. — Прим. ред.) Семаку», — отметил Боярский.

По его мнению, Семак мог ошибиться при выборе стартового состава, а игроки — быть полностью психологически готовы к «напору» турок.

«На вчерашний день это была непрофессиональная команда», — посетовал Боярский, назвав вчерашние ошибки «Зенита» «непростительными».

Тем не менее народный артист РСФСР считает, что «не все потеряно», а «Зенит» — «такая команда, которую пока не ударишь, она не ответит». Боярский выразил надежду, что поражение в первом матче «подхлестнет» «Зенит» «оправдаться» перед фанатами во втором.