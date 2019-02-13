Аршавина обвинили в равнодушии к дочери

«До Есении ему нет дела», — заявил Добровинский.

Он добавил, что Алиса Аршавина в рамках бракоразводного процесса потребует назначения алиментов. Адвокат заявил, что Аршавин уже выделяет 50 процентов от зарплаты на трех детей от Юлии Барановской . Теперь эту сумму будут делить не на троих детей, а на четверых.

По словам Добровинского, Аршавин «грамотно» распорядился имуществом: его квартиры и дом записаны на его мать.

В начале 2019-го Алиса Аршавина рассказала о расставании с мужем. Пара заключила брак в 2016 году. В феврале 2017-го у них родилась дочь.

В феврале Telegram-канал Mash опубликовал скан заявления, которое Алиса Аршавина подала на мужа в полицию. В этом документе утверждается, что Аршавин угрожал ей в смс-сообщениях, запугивал лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел. По данным Mash, также Аршавина заявила, что муж вместе отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.