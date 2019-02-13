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Аршавина обвинили в равнодушии к дочери 

Рамблер + ещё 5 10 часов назад
Фото: ТАСС
Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский рассказал «СтарХиту», что супруг его клиентки, экс-футболист Андрей Аршавин не поздравил с днем рождения дочь.
«До Есении ему нет дела», — заявил Добровинский.
Он добавил, что Алиса Аршавина в рамках бракоразводного процесса потребует назначения алиментов. Адвокат заявил, что Аршавин уже выделяет 50 процентов от зарплаты на трех детей от Юлии Барановской. Теперь эту сумму будут делить не на троих детей, а на четверых.
По словам Добровинского, Аршавин «грамотно» распорядился имуществом: его квартиры и дом записаны на его мать.
В начале 2019-го Алиса Аршавина рассказала о расставании с мужем. Пара заключила брак в 2016 году. В феврале 2017-го у них родилась дочь.
В феврале Telegram-канал Mash опубликовал скан заявления, которое Алиса Аршавина подала на мужа в полицию. В этом документе утверждается, что Аршавин угрожал ей в смс-сообщениях, запугивал лишением свободы и возбуждением против нее уголовных дел. По данным Mash, также Аршавина заявила, что муж вместе отобрал у неё Mercedes GL 350 и потребовал вернуть деньги, которые он ей когда-то дал.
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Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Юлия Барановская , StarHit
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