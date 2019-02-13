Верни мне миллион евро: Аршавин ничего не оставит жене

Андрей Аршавин не явился на день рождения своей дочери от Алисы Казьминой. Теперь легенда «Зенита» предпочитает проводить время в компании детей от первого брака с Юлией Барановской . По словам адвоката Казьминой, пара находится в тяжелом бракоразводном процессе, а футболист требует от Алисы €1 млн, угрожая в противном случае отнять шубы и ювелирные изделия.

В скором времени Андрея Аршавина и его жену Алису, ранее носившую фамилию Казьмина, ждет судебное заседание по бракоразводному процессу.

Адвокат Казьминой Александр Добровинский сообщил, что первая встреча супругов в суде состоится 26 февраля.

«Это будет предварительное слушание, собеседование. Я думаю, что туда не поеду», — заявил юрист.

Во время собеседования судья должен провести опрос сторон по существу дела, чтобы выяснить их позицию. Также участники заседания могут принести какие-либо доказательства, необходимые для разрешения спора. Добровинский очертил основные претензии сторон друг к другу в комментарии « ТВЦ »:

«Аршавин требует у бывшей жены 1 млн евро. По крайней мере, Алиса об этом говорит и показывала такое смс-сообщение.

Это его основное требование, и для меня оно необъяснимо. Личные ли это деньги футболиста или компенсация за что-то? Это, скорее, вопрос к Андрею Аршавину».

Также адвокат подтвердил информацию о том, футболист отобрал у женщины машину в свое личное пользование. По его словам, Аршавин осуществил это при помощи «шести человек неприятной наружности».

«Представьте, ночью к женщине с тремя детьми заваливаются шесть человек забирать ключи… И это лишь один эпизод», — подчеркнул Добровинский.

Кроме того, юрист не исключил, что футболист ранее скрывал крупные суммы на счетах Казьминой, чтобы платить меньше алиментов своей первой спутнице Юлии Барановской, которая родила от него троих детей и по закону получает 50% доходов игрока. Возможно, именно эти деньги Аршавин сейчас требует от Казьминой. СМИ также утверждают, что, если женщина не сможет найти необходимую сумму, то футболист заставит ее отдать шубы и ювелирные изделия, подаренные первым супругом.

Отношения между Аршавиным и Казьминой накалились до такой степени, что экс-нападающий даже проигнорировал день рождения их общей дочери Есении, которой 11 февраля исполнилось два года.

«Аршавин никак не поздравил и вообще не объявился в день рождения дочки. До Есении ему нет дела», — сказал Добровинский «СтарХиту».

Казьмина собирается требовать с футболиста алименты на воспитание ребенка, однако большой суммы она не получит, поскольку Аршавин уже отдает половину доходов Барановской. Больше 50% забирать у супруга нельзя, поэтому в случае победы Казьминой в суде эта сумма будет просто делиться на всех четверых детей футболиста — двух сыновей и дочь от первых отношений и на Есению.

«Так что Аршавин ничего не потеряет, — отметил Добровинский. — Имуществом он тоже «грамотно» распорядился, как и в случае со своей прошлой женой.

Дом, в котором они жили с Алисой, который строили вместе, записан на его маму. Как и все квартиры. Алисе ничего не достанется».

Напомним, ранее стало известно, что Казьмина написала на Аршавина заявление в полицию в связи с угоном машины и угрозами, которые она якобы получает по телефону.

«12 февраля в ГУ МВД России поступило обращение от жительницы Петербурга с просьбой провести проверку по факту возможных противоправных действий со стороны ее мужа.

Данное обращение в установленном порядке зарегистрировано. По нему проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — гласит заявление начальника управления информации и общественных связей ведомства Вячеслава Степченко.

«В настоящее время Аршавин А. С. угрожает мне по телефону путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»), возбуждением против меня уголовных дел», — утверждала Казьмина в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 8 Фев 2019 в 8:48 PST Сам Аршавин пока воздерживается от комментариев по ситуации. В инстаграме футболиста, который он завел совсем недавно — в январе 2019 года, — появляются фотографии с юными игроками «Зенита»…

… с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 2 Фев 2019 в 10:01 PST … а также с детьми Аршавина от первого брака, который не был официально заключен.

Любопытно, что ранее экс-капитан сборной России не желал видеться с этими детьми, за что неоднократно подвергался критике со стороны Барановской.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?