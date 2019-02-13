Газзаев заявил, что не поддерживает введение в России Fan ID на регулярной основе

Возможное внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на территории России на регулярной основе может стать препятствием для похода зрителей на стадион. Об этом во время круглого стола в Госдуме заявил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев

В среду в Госдуме проходит круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика.

"На чемпионате мира паспорт болельщика был необходим, это существенно облегчало жизнь российским и иностранным болельщикам, — сказал Газзаев. — Считаю, что паспорт болельщика не нужно вводить. Если бы от этого были какие-то льготы, например, для болельщиков, то можно было бы это обсуждать. Считаю, что от такого закона клубы только проиграют".

"Допустим, приехал ко мне приятель, мне нужно будет его вести оформлять паспорт болельщика — это может быть неудобно. Поэтому я против введения подобного закона", — добавил он.

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.