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Газзаев заявил, что не поддерживает введение в России Fan ID на регулярной основе 

ТАСС + ещё 23 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Возможное внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на территории России на регулярной основе может стать препятствием для похода зрителей на стадион. Об этом во время круглого стола в Госдуме заявил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
В среду в Госдуме проходит круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика.
"На чемпионате мира паспорт болельщика был необходим, это существенно облегчало жизнь российским и иностранным болельщикам, — сказал Газзаев. — Считаю, что паспорт болельщика не нужно вводить. Если бы от этого были какие-то льготы, например, для болельщиков, то можно было бы это обсуждать. Считаю, что от такого закона клубы только проиграют".
"Допустим, приехал ко мне приятель, мне нужно будет его вести оформлять паспорт болельщика — это может быть неудобно. Поэтому я против введения подобного закона", — добавил он.
Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Позднее глава оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.
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Футбол , Алексей Сорокин , Валерий Газзаев , Госдума
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