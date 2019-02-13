РФС предлагает ввести систему распознавания лиц вместо Fan ID

В среду в Госдуме проходит круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств.

"Система распознавания лиц — на мой взгляд, самый лучший вариант, — сказал Рогачев. — Фактически государство самостоятельно формирует фотобазу (людей, которым запрещено посещение стадиона), это 650 человек. Затраты на оборудование стадионов будут в разы меньше (чем при введении Fan ID). Можно затронуть и стадионы Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, тогда речь будет не о миллиардах, а о сотнях миллионов рублей".

Также Рогачев отметил, что существуют и иные варианты идентификации болельщика. В частности, при помощи внесения данных на банковскую карту или в будущий электронный паспорт гражданина РФ.

Паспорт болельщика (Fan ID) — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.