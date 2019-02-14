Сокамерник Мамаева рассказал об отношениях с футболистом

Он отметил, что у заключенных сложились прекрасные отношения с Павлом.

"У нас прекрасные отношения с Мамаевым. Да, в камере у нас все спортсмены. Я лично хоккеем занимался", — цитирует мужчину РИА "Новости".

Стоит отметить, что сегодня Мамаев принял участие в футбольном матче в СИЗО между заключенными. Команды в матче были поделены — на "оранжевых" и "зеленых".

Мамаев по одному тайму сыграл в каждой из команд и забил за обе. "Оранжевые" обыграли "зеленых" со счетом 8:7. Всего в матче приняли участие 12 человек: с каждой стороны играло по шесть человек — пять полевых и один вратарь. Формат матча состоял из двух таймов по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

Напомним, что еще один футболист, заключенный под стражу — нападающий "Зенита" Александр Кокорин , не смог принять участие в игре из-за травмы колена.

Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО "Бутырка" с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе им арест продлили до 8 апреля. Футболистов обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее в сети появилось видео футбольного матча с участием Мамаева.