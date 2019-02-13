Без Кокорина: как Мамаев отпразднует День всех влюбленных в «Бутырке»

14 февраля в «Бутырке» состоится уникальное событие — впервые в истории следственного изолятора в спортивном мероприятии примет участие профессиональный футболист. Однако, как уверяет защита полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева , это событие нельзя назвать футбольным матчем.

Находящийся в СИЗО полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примет участие в футбольном мероприятии «Бутырки», о котором говорят с момента заключения его и нападающего «Зенита» Александра Кокорина в следственный изолятор. Адвокат хавбека «быков» Игорь Бушманов раскрыл подробности события, которое, по его словам, и футбольным матчем нельзя назвать.

«Что касается матча в СИЗО, это будет просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта. Некое мероприятие, которое матчем и назвать нельзя», — приводит слова Бушманова Sport24.

Защита Мамаева надеется, что после мероприятия футболисту наконец удастся пообщаться с представителями прессы.

Как рассказал Бушманов, у СМИ будет возможность осветить игру.

«Насколько мы поняли, поступило большое количество заявок от СМИ — более ста. Журналисты будут допущены, чтобы зафиксировать это событие. Если следствие разрешит Мамаеву общаться с прессой, а мы надеемся, что разрешение будет, Павел сможет ответить на вопросы СМИ, но не по обстоятельству дела, а по проведению матча и о футболе», — сказал адвокат.

Напомним, что матч с участием Мамаева против команды сотрудников СИЗО запланирован на 14 февраля — в День всех влюбленных. Инициатива провести игру именно в этот день исходила от самого футболиста. Таким способом Мамаев намерен поздравить с 14 февраля свою семью, которая ждет его дома.

Для мероприятия в «Бутырке» уже все готово: поле, ворота, табло, натянуты баннеры, форма пошита.

Что касается формы, то у Мамаева точно будет футболка с фамилией на спине.

Как рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева , мероприятие точно пройдет 14 февраля. На событие уже аккредитовались больше 50-ти СМИ. Однако обычные зрители на игру допущены не будут.

«Да, состоится 14 февраля в 14.00. Уже аккредитовались 54 СМИ. Теперь это уже железно настолько, насколько не придумаешь», — приводит слова Меркачевой РИА «Новости».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что подобное мероприятие позитивно скажется на состоянии Мамаева.

«Пойдет ли матч на пользу Мамаеву? Конечно! Представьте, какое это событие для человека, который уже четыре месяца томится в камере. Наверное, сейчас для Паши и выход на прогулку — настоящий праздник. Это будет радость, чувство, что все может вернуться на круги своя», — цитирует Игнатьева RT.

С большой долей вероятности принять участие в матче не сможет Александр Кокорин.

Форвард петербургского клуба испытывает боли в ноге. К тому же защита Кокорина неоднократно возражала против возможного участия Александра в игре.

Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины , а также друг футболистов Александр Протасовицкий находятся в СИЗО с октября прошлого года. Компанию друзей арестовали в связи с обвинениями в двух драках, произошедших в центре Москвы, в которых пострадали генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин , глава одного из Департаментов Минпромторга Денис Пак, а также гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, работающий водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой

В отношении всех фигурантов дела ведется расследования по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». 6 февраля Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок арест футболистам до 8 апреля.

Андрей Ромашов , адвокат Александра Кокорина, сообщил, что адвокаты подали апелляцию на продление ареста. Однако дата заседания пока не назначена.

«Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили. Мы всегда узнаем об этом последними, сначала СМИ по своим каналам получают информацию, а потом уже мы», — цитирует Ромашова «СЭ».

«Что с жалобой в ЕСПЧ? Ее подача зависит от решения по апелляции. Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем», — сказал адвокат.

Адвокаты Мамаева также подали жалобу на решением Тверского суда о продлении ареста. При этом представители полузащитника «Краснодара» отметили, что основания для обращения в ЕСПЧ есть, однако адвокаты Мамаева пока не намерены обжаловать арест в Европе.