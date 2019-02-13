УЕФА открыл дело по итогам матча между «Зенитом» и «Фенербахче» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и российским "Зенитом" , который прошел 12 февраля в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Обвинения УЕФА вызваны неподобающим поведением болельщиков команд во время матча. Сообщается, что болельщики "Фенербахче" были замечены в блокировании лестничных проходов, а болельщики "Зенита" — в использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.

Совещание по открытому делу пройдет на заседании комитета по этике, контролю и дисциплине УЕФА 28 февраля.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Фенербахче". Ответная игра пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.