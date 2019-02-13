Мамаев сыграет в футбол в СИЗО по особым правилам

Стали известны правила, по которым в СИЗО «Бутырка» состоится футбольный матч с участием игрока «Краснодара» Павла Мамаева . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации издания, встреча пройдет в формате «шесть на шесть» (пять полевых игроков и вратарь), сотрудники СИЗО на поле не выйдут — сыграют лишь подозреваемые. Матч продлится два тайма по 20 минут. Он пройдет во время прогулки — единственной активности на улице, разрешенной арестованным.

О желании Мамаева провести встречу стало известно 7 февраля. Он намерен выйти на поле в День всех влюбленных (14 февраля) и посвятить матч женщинам. Александр Кокорин , который также находится в «Бутырке», согласие на участие в матче пока не давал.

6 февраля суд продлил срок ареста Мамаеву и Кокорину. Они пробудут в «Бутырке» как минимум до 8 апреля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.