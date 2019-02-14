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УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении Рамоса 

SovSport.Ru + ещё 35 7 часов назад
Фото: Reuters
УЕФА открыл дисциплинарное расследование касательно высказываний защитника Реала Серхио Рамоса о том, что он умышленно получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (2:1), сообщает портал Goal.
Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника, но иногда вам приходится принимать подобные решения, и это то, что я решил, — приводит слова защитника портал Goal.com.
Отметим, что позже Рамос в своем Twitter опроверг факт умышленного получения предупреждения.
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Футбол , Серхио Рамос , УЕФА , Реал
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