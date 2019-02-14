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Футболист «Рубина» Навас завершил спортивную карьеру 

ТАСС + ещё 32 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Испанский защитник и капитан казанского футбольного клуба "Рубин" Сесар Навас принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
14 февраля испанцу исполняется 39 лет. "Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба, — отмечается в заявлении клуба. — Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще".
Всего за "Рубин" испанец сыграл 255 матчей, забил 4 мяча. В составе казанской команды он стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды обладателем Суперкубка России (2010 и 2012) и бронзовым призером чемпионата России (2010).
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Футбол , ФК "Рубин"
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